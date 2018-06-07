СБУ не підтвердила вибух у Чернівцях

Інформація про вибух на вулиці Шевченка в Чернівцях не відповідає дійсності, повідомили в СБУ.

– Вулицю правоохоронці перекрили через повідомлення про те, що чернівчанин виявив у смітнику підозрілий предмет, який виявився шматком мила, – йдеться у повідомленні.

У відомстві також нагадали, що протягом 2-8 червня на Буковині тривають масштабні міжнародні антитерористичні навчання (з елементами контрдиверсійної операції у Чернівцях).

Раніше місцеві ЗМІ повідомили про вибух біля будівлі СБУ в Чернівцях, а також перекриття вулиці Шевченка.