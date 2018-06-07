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СБУ не підтвердила вибух у Чернівцях

СБУ спростувала інформацію про вибух на вулиці Шевченка в Чернівцях. Вулицю перекрили через знайдений шматок мила.

Інформація про вибух на вулиці Шевченка в Чернівцях не відповідає дійсності, повідомили в СБУ.

– Вулицю правоохоронці перекрили через повідомлення про те, що чернівчанин виявив у смітнику підозрілий предмет, який виявився шматком мила, – йдеться у повідомленні.

У відомстві також нагадали, що протягом 2-8 червня на Буковині тривають масштабні міжнародні антитерористичні навчання (з елементами контрдиверсійної операції  у Чернівцях).

Раніше місцеві ЗМІ повідомили про вибух біля будівлі СБУ в Чернівцях, а також перекриття вулиці Шевченка.

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СБУ не підтвердила вибух у Чернівцях / 2 фотографии

Раніше в Луганській області прогримів вибух у приватному будинку, в результаті чого двоє людей постраждали.

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