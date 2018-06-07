Бойовики влаштували теракт у житловому кварталі на Луганщині, є постраждалі

Бойовики підірвали вибуховий пристрій у житловому кварталі населеного пункту Голубівське Луганської області. Постраждали місцеві мешканці.

7 червня близько 10.30 окупанти вчинили черговий злочин проти мирного населення у населеному пункті Голубівське, що на Луганщині на тимчасово окупованій території, повідомляє штаб ООС.

У житловому кварталі населеного пункту терористи підірвали вибуховий пристрій, від якого постраждали місцеві мешканці.

– Теракт російсько-окупаційних військ у населеному пункті Голубівське є черговим доказом порушення норм Міжнародного гуманітарного права та військовим злочином окупантів проти мирного населення, – наголосили у штабі.

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Командування Об’єднаних сил наголошує, що вживає усіх можливих заходів для збереження життя громадян по обидва боки лінії розмежування, не обстрілює мирні населені пункти, не розміщує позиції підрозділів у житлових кварталах і поруч із ними.

До слова, Володимир Путін заявив, що Росія продовжить підтримувати бойовиків “ЛНР” і “ДНР”.