Пожежу у Чорнобилі гасять третій день: є два осередки площею 1,5 га

У Чорнобильській зоні станом на ранок 7 червня продовжується гасіння двох окремих осередків на загальній площі близько 1,5 га.

Про це повідомляє ДСНС.

Наразі до гасіння пожежі залучено 35 одиниць техніки та 150 рятувальників.

Авіація здійснила вже 69 скидів (318 тонн) води.

При цьому рівень радіації у Киїєві, Чорнобилі та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми, зокрема:

у Києві – 15 мкР/год (безпечний рівень – до 30 мкР/год);

у Чорнобилі – 31 мкР/год (безпечний рівень – до 50 мкР/год);

на промисловому майданчику Чонобильської АЕС – 51,6 мкР/год (безпечний рівень – до 140 мкР/год).

Напомним, 5 июня в 10.10 в Чернобыльской зоне произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 12 га.