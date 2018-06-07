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Пожежу у Чорнобилі гасять третій день: є два осередки площею 1,5 га

У Чорнобильській зоні станом на ранок 7 червня продовжується гасіння двох окремих осередків на загальній площі близько 1,5 га.

Пожежа у Чорнобилі

Про це повідомляє ДСНС.

Наразі до гасіння пожежі залучено 35 одиниць техніки та 150 рятувальників.

Авіація здійснила вже 69 скидів (318 тонн) води.

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При цьому рівень радіації у Киїєві, Чорнобилі та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми, зокрема:

  • у Києві – 15 мкР/год (безпечний рівень – до 30 мкР/год);
  • у Чорнобилі – 31 мкР/год (безпечний рівень – до 50 мкР/год);
  • на промисловому майданчику Чонобильської АЕС – 51,6 мкР/год (безпечний рівень – до 140 мкР/год).

Напомним, 5 июня в 10.10 в Чернобыльской зоне произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 12 га.

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