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Пролетіло 70 метрів, перекидаючись: у Києві BMW на високій швидкості зачепило Lexus

У Києві на проспекті Перемоги у районі парку КПІ у напрямку центру відбулася серйозна ДТП. У результаті постраждала одна людина.

Водій автомобіля BMW на високій швидкості зачепив попутний автомобіль Lexus, і після цього, перекидаючись, пролетів близько 70 метрів. Водія у важкому стані госпіталізували до лікарні. Також наголошується, що авто дивом не зачепило пішоходів.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Ступінь провини учасників ДТП поки незрозуміло, але є факт перевищення безпечної швидкості водієм BMW. На місці працює поліція і оперативно-слідча група.

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До речі, вночі у Києві автомобіль врізався у стовп, в результаті чого його розірвало.

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