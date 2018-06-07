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Смертельна ДТП на Прикарпатті: вантажівка зіткнулася з автобусом

На Прикарпатті вантажівка зіткнулася з рейсовим автобусом з пасажирами.

ДТП

На Прикарпатті у результаті зіткнення вантажівки ЗІЛ та рейсового автобуса з пасажирами загинула 29-річна жінка, повідомляє прес-служба ГУНП Івано-Франківської області.

Водій рейсового автобуса Івано-Франківськ-Калуш на автодорозі Стрий-Чернівці почав обгін вантажівки та виїхав на зустрічну смугу.

– Саме в цей час водій ЗІЛа, завантажений піском, який рухався з ним у попутному напрямку,  почав здійснювати поворот ліворуч. Це призвело до зіткнення транспортних засобів внаслідок чого вантажівка перекинулася відразу, а автобус з’їхав в лісосмугу, де за кількадесят метрів також перекинувся, – йдеться у повідомленні.

У результаті ДТП також травмовано понад 10 осіб. За фактом події розпочато досудове розслідування.

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Смертельна ДТП на Прикарпатті: вантажівка зіткнулася з автобусом / 3 фотографии

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До слова, у селі Нижня Стинява Стрийського району Львівської області сталася ДТП – мікроавтобус в’їхав у зупинку.

Фото: прес-служба ГУНП Івано-Франківської області

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