“Толока” у Голосіївському парку: Нацдружини розгромили табір ромів

Представники Національних дружин в Києві розгромили табір ромів у Голосіївському парку.

Про це Нацдружини повідомили у Facebook.

На відео, співробітники національного парку Голосіївський зазначають, що покликали на допомогу активістів Нацдружин аби звільнити парк для мешканців міста.

Активісти зазначили, що для таких людей має бути створена програма соціальної адаптації. Діти мають отримувати освіту та належне медичне обслуговування.

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Співробітники національного парку Голосіївський зазначають, що тут здійснюється кримінальне правопорушення, а саме захоплення території національного парку.

На місці працювали правоохоронці та журналісти Надзвичайних новин.

Нагадаємо, у київському парку Голосіївський роми захопили частину 122 лісового кварталу. Тут вони облаштували кустарні приміщення, землянки, печі, а територія навколо засмічується продуктами життєдіяльності та побутовими відходами.