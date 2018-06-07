PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Франції прогримів вибух, є постраждалі/

У Франції прогримів вибух, є постраждалі

На заводі компанії Soprema на сході Франції стався вибух, у результаті якого постраждали щонайменше 3 особи.

Про це повідомляє Le Parisien.

За даними видання, інцидент стався в населеному пункті Сен-Жюльєн-дю-Со. Повідомляється, що три особи отримали вкрай важкі поранення.

Вибух супроводжувався горінням, з яким вдалося оперативно впоратися.

Наразі з’ясовуються причини і обставини події.

Читайте: Пожежа в Чорнобилі гасять третій день: є два вогнища площею 1,5 га

Нагадаємо, СБУ не підтвердила вибух у Чернівцях.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка