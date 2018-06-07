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У Києві п’яний водій не впорався з керуванням і врізався в стовп

Вночі у Києві автомобіль врізався у стовп, в результаті чого його розірвало.

ДТП

У Києві на вулиці Святошинській автомобіль Volkswagen Passat врізався у стовп, у результаті чого постраждали 3 людини, повідомляє Інформатор.

За словами патрульних, автомобіль рухався в сторону залізничної станції Святошинська. Він не увійшов у поворот, вилетів з проїжджої частини, зніс дорожній знак і врізався в стовп, від чого Volkswagen розірвало. Уламки авто були розкидані у радіусі 20 метрів.

Водія у важкому стані та одного пасажира госпіталізували. Іще один пасажир відбувся легкими травмами.

За попередньою інформацією всі, хто були в авто, перебували у нетверезому стані. На місці ДТП працювала патрульна поліція, швидка допомога та слідчо-оперативна група.

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У Києві п’яний водій не впорався з керуванням і врізався в стовп / 4 фотографии

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До слова, у Києві водій маршрутки збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

Фото: Інформатор

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