PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Києві шматок бетону впав з моста на Renault - пасажиру майже відірвало руку/

У Києві шматок бетону впав з моста на Renault – пасажиру майже відірвало руку

Моторошна НП сталася на проспекті Перемоги у Києві – з Берестейського моста на Renault впав шматок бетону, практично відірвавши пасажиру руку.

ДТП у Києві

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

– Чоловіка терміново госпіталізували, оперують…Слідству належить з’ясувати, звідки впав фрагмент – з конструкції моста чи з вантажного автотранспорту, – йдеться у повідомленні.

Інші подробиці події не уточнюються.

image image
У Києві шматок бетону впав з моста на Renault – пасажиру майже відірвало руку / 2 фотографии

Читайте: Стрілянина у Миколаєві: чоловік отримав 5 поранень

До слова, у селі Нижня Стинява Стрийського району Львівської області сталася ДТП – мікроавтобус в’їхав у зупинку.

Фотоdtp.kiev.ua

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка