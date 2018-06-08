На Харківщині 67-літній чоловік кілька днів тримав 9-літню дівчинку в зачиненому приміщенні котельні.

– Мати зниклої розповіла, що можливо дівчинка може знаходитися у 67-річного чоловіка, який іноді підгодовував дитину та купляв їй продукти. Правоохоронці вирішили в першу чергу відпрацювати інформацію щодо можливого викрадача дитини, на якого вказала мати. Дана особа раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за розбещення малолітніх. За місцем роботи даного громадянина поліцейські виявили зачинену у приміщенні котельні дитину. Умови, в яких її тримав 67-річний пенсіонер, нажахали навіть досвідчених правоохоронців, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Харківської області.

На підприємстві, де чоловік працює охоронцем, про його кримінальне минуле знали, але не думали, що він знову візьметься за старе.

Зараз дівчинку передано матері, з нею працюють лікарі та психологи. Слідчі вже поспілкувалися із дитиною, її свідчення стали підставою для відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України.

Чоловіку також інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Затриманому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.









На Харківщині пенсіонер-педофіл викрав 9-річну дівчину / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпропетровській області в лісопосадці знайшли тіло семикласниці, яка пропала напередодні.

Фото і відео: ГУ НП у Харківській області.