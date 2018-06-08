На Львівщині п’яний поліцейський на смерть збив велосипедистку

На Львівщині поліцейський збив велосипедистку, виїхавши на зустрічну смугу.

До Галицького районного суду Львова направлено клопотання про обрання запобіжного заходу поліцейському, який 4 червня близько 18.00 на смерть збив 61-річну велосипедистку біля с.Новий Милятин Буського району Львівської області, перебуваючи при цьому за кермом автомобіля у нетверезому стані, пише Інтерфакс-Україна.

За даними прокуратури, співробітник Кам’янка-Буського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області керував легковим автомобілем Skoda в нетверезому стані. Він не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу, де наїхав на велосипедистку. Від отриманих травм жінка померла на місці аварії.

Читайте: Пролетіло 70 метрів, перекидаючись: у Києві BMW на високій швидкості зачепило Lexus

Поліцейському оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві автомобіль врізався у стовп, через що постраждали люди.