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На Рівненщині під час турпоходу втопилася 12-річна школярка

У Рокитнівському районі Рівненскої області 7 червня близько опівдня під час туристичного походу втопилася 12-річна дівчинка.

потопельник

Про це повідомляє обласна поліція.

Правоохоронці з’ясували, що 12 дітей із 5, 6 та 7 класів у супроводі двох вчителів вирушили у туристичний похід на добу. Була серед них і 10-річна дівчинка з молодшого класу, яка дуже просила 12-річну подругу взяти її з собою.

– В обідню пору всі разом пішли до кар’єру вивчати та досліджувати ґрунт. Пізніше, коли діти стали фотографуватися, 12-річна дівчинка побачила, як тоне 10-річна подруга. Вона кинулася її рятувати, а за нею – і вчитель. Попри надану першочергову допомогу педагогів та вжиті реанімаційні заходи медиків швидкої, життя 12-річній дівчинці врятувати не вдалося, – йдется у повідомленні.

Поліція розпочала досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 137 ККУ – Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

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Нагадаємо, рік тому в Хмельницькій області чотирирічна дитина втопилася у ставку.

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