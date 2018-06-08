Поховали заживо: у Бразилії немовля вижило після 8 годин у могилі

У Бразилії поховали живе немовля, якого помилково визнали мертвим. Він провів у могилі 8 годин.

Про це повідомляє The Mirror.

Дитину знайшли двоє поліцейських: вони почули з-під землі звуки, що нагадують плач, і почали копати. На глибині приблизно 50 сантиметрів вони побачили тіло маленької дівчинки.

Поліцейські припустили, що у дитини множинні переломи, і оперативно доставили її до лікарні. Лікарі помістили дитину у відділення інтенсивної терапії і запевнили, що зараз її стан стабільний.

За даними поліції, яка вже ініціювала розслідування, матір’ю дівчинки є 15-річна мешканка Бразилії. Вона розповіла, що перейми почалися у ванній і дитина впала головою на підлогу. Новонароджений не заплакав, тому 57-річна бабуся породілля вирішила, що дитина мертва.

Літня жінка порадила дотримуватися традицій і закопати дитину загорнутою у тканину. Начальник поліції зізнався, що вважає те, що трапилося дивом.

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До речі, 33-річна мешканка південноафриканської Мбізани народила після смерті.