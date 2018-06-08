PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Смертельне падіння: у Києві жінка випала з вікна/

Смертельне падіння: у Києві жінка випала з вікна

Вранці на вулиці Депутатській у Києві жінка випала з вікна. Падіння виявилося смертельним.

У Києві жінка випала з вікна

На вулиці Депутатській, 6, сьогодні, близько 07.20 жінка випала з вікна, повідомляє Київ оперативний.

З якого поверху впала жінка, поки невідомо.

Медики прибули досить швидко, але падіння виявилося смертельним.

На місці працювали поліцейські та швидка.

Читайте: У Києві шматок бетону впав з моста на Renault – пасажиру майже відірвало руку

image image
Смертельне падіння: у Києві жінка випала з вікна / 2 фотографии

До слова, Нацдружини в Києві розгромили табір ромів у Голосіївському парку.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка