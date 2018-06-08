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У Чорнобилі знову пожежа

У Чорнобильській зоні вдень 8 червня знову виникла пожежа, її уже локалізовано на площі 0,8 га.

Пожежа у Чорнобилі

Про це повідомила прес-служба Державної інспекції з ядерного регулювання України з посиланням на ДСНС.

– 8 червня о 13.17 у зоні відчуження та безумовного відселення поблизу села Копачі сталося займання сухої підстилки на площі близько 1 га. Станом на 14.04, пожежу локалізовано на площі 0,8 га, – йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 7 одиниць техніки та 45 осіб. У готовності перебувають літак Ан-32П і вертоліт МІ-8.

У ДІЯРУ також наголошують, що радіаційний фон на майданчику ЧАЕС залишається без змін, загрози для персоналу станції немає.

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Нагадаємо, 5 червня о 10.10 у Чорнобильскій зоні сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі на лісовий масив на площі близько 12 га. Ліквідувати пожежу вдалося вчора, 7 червня.

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