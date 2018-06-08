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В Грузії під час рафтингу загинули 4 туристів, можливо українці

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про загибель чотирьох українських туристів на гірській річці у Грузії.

Грузія

Про це повідомила у Twitter прес-секретар МЗС Мар’яна Беца.

– МЗС України оперативно перевіряє інформацію щодо ймовірної загибелі українських туристів у горах Грузії, – написала вона.

Перед цим видання Эхо Кавказа повідомило, що під час сплаву на річці Ачарісцкалі у Хелвачаурі загинули четверо туристів. За непідтвердженою інформацією, загиблі були громадянами України.

Читайте: Лобове і в кювет: українські туристи потрапили у ДТП в Румунії

Раніше Факти ICTV писали, що біля населеного пункту Манглісі (Грузія) перекинувся автобус з туристами. Загинули 2 людини і 17 отримали травми.

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