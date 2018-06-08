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Віднесло у відкрите море: у Бердянську чоловік ледь не потонув через матрац

У курортному Бердянську Запорізької області рятувальники допомогли чоловікові, який виявився на відстань близько 500 метрів від берега через надувний матрац, який віднесло течією і вітром.

Про це повідомляють в обласному управлінні ДСНС.

– Вчора, 7 червня, близько шостої години вечора 35-річний чоловік у районі 3-го пляжу поплив за матрацом, який вітром віднесло у відкрите море. Відпочиваючий заплив на відстань близько 500 метрів від берега, знесилів і почав кликати на допомогу, – йдеться у повідомленні.

Жителя Вінницької області врятували працівники рятувальної служби. Медична допомога йому не знадобилася.

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До речі, Україна закрила деякі райони Азовського моря через проведення навчань.

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