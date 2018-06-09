На Донбасі жінка-водій навмисне наїхала на прикордонника

У КПВВ Новотроїцьке жінка водій навмисне наїхала на прикордонника Донецького загону, який здійснював оформлення осіб та транспортних засобів.

– У КПВВ прибув автомобіль Шевроле під керуванням нашої співвітчизниці. Жінка намагалася здійснити позачерговий проїзд на територію КПВВ. Проте прикордонники зробили громадянці зауваження, на що вона відреагувала неадекватно та здійснила умисний наїзд на обидві ноги військовослужбовця. Особа затримана та передана співробітникам Нацполіції, – розповіли у прес-службі Держприкордонслужби.

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До поліції направлено повідомлення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). КК України

Стан здоров’я прикордонника задовільний.

Рвніше Факти ICTV писали, що бойовики обстріляли зі стрілецької зброї прикордонний наряд на Кугуарі в КПВВ Майорське, що в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Фото: Держприкордонслужба.