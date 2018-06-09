Потужний ураган в Індії забрав життя 30 осіб

Щонайменше 30 осіб загинули і ще близько 20 отримали серйозні травми через потужні грозові зливи і шквалистий вітер, що обрушилися на індійський штат Уттар-Прадеш.

Про це передає РИА Новости.

Причиною травм і загибелі людей стали повалені дерева, обвалення покрівлі та удари блискавок.

Так, на сході штату п’ять жінок, двоє дітей і троє чоловіків були вбиті ударами блискавок.

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За даними видання, грозові зливи вибухнули у штаті на тлі екстремальної спеки, при якій стовпчик термометра піднімався вище 42 градусів.

На початку червня від подібних злив і штормового вітру в Уттар-Прадеш загинули понад 15 осіб.

Нагадаємо, у Гватемалі в результаті виверження вулкана Фуего загинули не менше 25 осіб, ще 20 поранені.