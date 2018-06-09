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Смертельна ДТП на Харківщині: легковушка протаранила поліцейське авто

У місті Ізюм Харківської області водій BMW виїхав на зустрічну смугу та протаранив поліцейський автомобіль.

– 25-річний водій автівки BMW виїхав на зустрічну смугу руху, у результаті чого допустив зіткнення зі службовим автомобілем Ізюмського відділу поліції під керуванням 32-річного працівника групи реагування патрульної поліції, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Харківській області.

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Внаслідок події водій BMW від отриманих травм помер, 24 та 25-річні пасажири даної автівки у тяжкому стані госпіталізовані до лікарні.

Раніше Факти ICTV писали, що на Львівщині поліцейський збив велосипедистку, виїхавши на зустрічну смугу.

Фото: ГУ НП у Харківські області.

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