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У Києві вибухнув припаркований автомобіль

У Києві на бульварі Верховної ради вибухнув автомобіль.

Про це повідомляє спільнота Київ Оперативний у Facebook.

– Бульвар Верховної Ради (приблизно 26А), припаркований автомобіль Lexus спочатку почав просто горіти, а потім вибухнув. На щастя, ніхто не постраждав. Причини з’ясовуватимуть правоохоронці,  – йдеться у повідомленні.

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У Києві вибухнув припаркований автомобіль / 4 фотографии

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Нагадаємо, у Києві шматок бетону впав з моста на Renault.

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