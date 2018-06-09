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У Польщі розбився український літак – є постраждалі

У Польщі під час посадки розбився український легкомоторний літак. Три людини отримали травми.

Під час посадки в аеропорту в Жешув-Яйонка розбився невеликий літак Cessna, зареєстрований в Україні, повідомляє TVN24.

Читайте: Турист випав із літака на злітну смугу та помер

Повідомляється, що це була аварійна посадка, на майданчику працювали 8 бригад пожежників. Постраждали всі члени екіпажу – три людини. Один з них отримав серйозні травми.

Раніше Факти ICTV писали, що у Гондурасі розбився приватний пасажирський літак зі США.

Фото: скріншот з відео.

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