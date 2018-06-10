Масштабна ДТП з потерпілими сталася близько 20.20 на вулиці Стеценка у Києві. Зіткнулися відразу три автомобілі – Opel, Renault і Mazda.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
На кадрах з камери відеоспостереження видно, як водій Mazda “грався у шашки”, а потім він втратив керування і, перебираючись із ряду в ряд, в‘їхав у Opel, який їхав у попутньому напрямку.
Від удару Mazda відкинуло на зустрічну смугу – на Renault.
Внаслідок ДТП постраждало 6 людей, 3 з них госпіталізовано, у тому числі вагітну жінку і дитину.
На місці працювало одразу три швидкі та два патрулі поліції.
Потрійна ДТП у Києві: рух паралізовано, на місці аварії три швидкі / 4 фотографии
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Сьогодні на Одеській трасі під Києвом загинула жінка, яка перебігала дорогу.
Фото, відео: Киев Оперативный
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