Масштабна ДТП з потерпілими сталася близько 20.20 на вулиці Стеценка у Києві. Зіткнулися відразу три автомобілі – Opel, Renault і Mazda.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

На кадрах з камери відеоспостереження видно, як водій Mazda “грався у шашки”, а потім він втратив керування і, перебираючись із ряду в ряд, в‘їхав у Opel, який їхав у попутньому напрямку.

Від удару Mazda відкинуло на зустрічну смугу – на Renault.

Внаслідок ДТП постраждало 6 людей, 3 з них госпіталізовано, у тому числі вагітну жінку і дитину.

На місці працювало одразу три швидкі та два патрулі поліції.







Потрійна ДТП у Києві: рух паралізовано, на місці аварії три швидкі / 4 фотографии

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Фото, відео: Киев Оперативный