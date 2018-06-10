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Пожежа у спорткомплексі Міноборони у Львові: евакуювали 200 осіб

Вночі у Львові рятувальники локалізували пожежу в триповерховому приміщенні спортивного комплексу Міністерства оборони України по вул. Клепарівська, 39. З сусідами гуртожитку евакуйовано 120 осіб.

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Про це повідомили в ДСНС.

– 10 червня в 02.26 в м. Львів по вул. Клепарівська, 39 у триповерховій будівлі спортивного комплексу Міністерства оборони України виникла пожежа. О 05.35 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано на площі 4,4 тис. кв. м. Жертв і постраждалих немає, – йдеться в повідомленні.

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Також була проведена евакуація 120 осіб з поруч розташованого гуртожитку.

На місці пожежі працює оперативна група Головного управління ДСНС України у Львівській області.

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Пожежа у спорткомплексі Міноборони у Львові: евакуювали 200 осіб / 9 фотографий

Нагадаємо, вчора в Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки.

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