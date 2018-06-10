Стрілянина у Голлівуді: поранено 7 осіб

У Лос-Анджелесі під час вечірки в одному з житлових будинків у Північному Голлівуді сталася стрілянина, в результаті якої госпіталізовано 7 осіб.
Про це повідомляє телеканал NBC Los Angeles.
За даними поліції, п’ятеро людей отримали вогнепальні поранення, ще двоє отримали інші травми.
На даний момент місце події оточене.
Даних про стрілка поки немає.
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Раніше Факти ICTV писали, що столиці Німеччини днями сталася стрілянина поруч з Берлінським собором. Повідомляється про 2 постраждалих.
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