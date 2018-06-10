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У Львові авто патрульних збило пішохода

На вулиці Студентській у Львові сьогодні близько 15.00 під колеса автомобіля патрульної поліції потрапив 48-річний чоловік.

Патрульне авто збило пішохода

Про це повідомляє zaxid.net.

Внаслідок ДТП пішоход отримав забої та садна.

Речник Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій у коментарі виданню повідомила, що медики наполягли на його госпіталізації щонайменше на один день.

За її словами, буде проведено службове розслідування цієї події.

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У Львові авто патрульних збило пішохода / 2 фотографии

Читайте: У Києві фура збила пішохода, що перебігав Кільцеву

Сьогодні на Одеській трасі під Києвом загинула жінка, яка перебігала дорогу.

Фотоzaxid.net

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