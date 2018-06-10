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У нічному клубі Сум вибухнула граната. Багато постраждалих

Близько 6.00 в нічному клубі Луна на вулиці Інтернаціоналістів у Сумах стався вибух гранати РГД-5. Поранення отримали 7 осіб.

вибух в сумах

Про це повідомляє місцеве видання Данкор з посиланням на начальника міськвідділу поліції Павла Карабута.

За його словами, можливого підозрюваного 1990 р. затримали співробітники патрульної поліції і служба охорони нічного клубу. Мотиви злочину поки невідомі.

– За неперевіреними даними, чоловік у балаклаві кинув гранату у бік охоронців закладу, – пише видання.

На місці злочину працюють заступник прокурора області Рустам Галаев і перший заступник керівника Сумської місцевої прокуратури Андрій Шапошник.

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Ця подія кваліфікована за чотирма статтями Кримінального кодексу – Замах на вбивство, Опір співробітникам поліції, Зберігання та застосування вогнепальної зброї та Хуліганство із застосуванням заздалегідь підготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, в лютому у Сумах в одному з супермаркетів стався вибух – двоє зловмисників розбили вікно і кинули дві гранати і коктейль Молотова.

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