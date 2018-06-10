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Жахлива ДТП на Одеській трасі: жінка загинула, перебігаючи дорогу

На Одеській трасі під Києвом загинула жінка, яка перебігала дорогу.

ДТП

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

– Жінка побігла через дорогу під колеса мікроавтобуса. Удар припав на передню частину авто. Мертве понівечене тіло впало метрів за 30 від автомобіля, який зупинився, – йдеться в повідомленні.

На місці ДТП працює поліція.

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Жахлива ДТП на Одеській трасі: жінка загинула, перебігаючи дорогу / 2 фотографии

Читайте: У Києві фура збила пішохода, що перебігав Кільцеву

До слова, у Запоріжжі на Набережній автомобіль збив матір і 5-річну дитину.

Фотоdtp.kiev.ua

 

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