В одному з ресторанів Дніпра сьогодні вночі, близько 2.30, загинула 25-річна дівчина, намагаючись зробити селфі.
Про це повідомляє Інформатор з посиланням на очевидців.
За їх словами, дівчина хотіла зробити селфі і з’їхала вниз по перилах, розташованим у ресторані, невдало впала, пошкодивши шийний відділ хребта.
Лікарі швидкої констатували смерть дівчини.
У ресторан також викликали слідчо-оперативну групу та судмедекспертів. Всі обставини трагедії з’ясовуватиме поліція.
Зламала шию під час селфі: у ресторані Дніпра загинула дівчина / 2 фотографии
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До речі, Факти ICTV робили добірку 5 шокуючих смертей під час селфі.
Фото: Информатор
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