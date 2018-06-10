В одному з ресторанів Дніпра сьогодні вночі, близько 2.30, загинула 25-річна дівчина, намагаючись зробити селфі.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на очевидців.

За їх словами, дівчина хотіла зробити селфі і з’їхала вниз по перилах, розташованим у ресторані, невдало впала, пошкодивши шийний відділ хребта.

Лікарі швидкої констатували смерть дівчини.

У ресторан також викликали слідчо-оперативну групу та судмедекспертів. Всі обставини трагедії з’ясовуватиме поліція.



Зламала шию під час селфі: у ресторані Дніпра загинула дівчина / 2 фотографии

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До речі, Факти ICTV робили добірку 5 шокуючих смертей під час селфі.

Фото: Информатор