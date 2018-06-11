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ДТП у Києві: авто на повній швидкості влетіло у сміттєвоз

На Набережно-Луговій, 4, у Києві автомобіль на повній швидкості в’їхав у сміттєвоз. Водій госпіталізований із серйозними травмами.

дтп в киеве

Про це повідомляє Київ Оперативний.

– З незрозумілих поки причин, водій автомобіля Peugeot на повній швидкості в’їхав у сміттєвоз. Від удару, водій отримав серйозні травми і був госпіталізований у лікарню, – йдеться в повідомленні.

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На місці працюють правоохоронці, причини аварії з’ясовуються.

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ДТП у Києві: авто на повній швидкості влетіло у сміттєвоз / 6 фотографий

До слова, днями у Києві водій Seat Leon на високій швидкостізбив кур’єра на мопеді.

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