У Миколаєві зіткнулися два легкових автомобілі. У результаті аварії одна людина загинула, троє постраждали.
Про це повідомляє обласне управління ДСНС у Facebook.
Зазначається, що аварія сталася напередодні близько 21 години на проспекті Героїв України.
– У результаті лобового зіткнення двох автомобілів загинув водій Daewoo Lanos. Двоє пасажирів Mitsubishi Pajero, жінка 1978 р.н. і дитина 2016 р.н., а також водій, чоловік 1976 р.н. госпіталізовані до медичних установ, – йдеться у повідомленні.
Лобова ДТП у Миколаєві: загинула людина, троє – поранені / 2 фотографии
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До речі, раніше у Миколаєві сталася стрілянина, у результаті якої чоловік отримав п’ять вогнепальних поранень.
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