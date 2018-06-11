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Лобова ДТП у Миколаєві: загинула людина, троє – поранені

У Миколаєві зіткнулися два легкових автомобілі. У результаті аварії одна людина загинула, троє постраждали.

Про це повідомляє обласне управління ДСНС у Facebook.

Зазначається, що аварія сталася напередодні близько 21 години на проспекті Героїв України.

– У результаті лобового зіткнення двох автомобілів загинув водій Daewoo Lanos. Двоє пасажирів Mitsubishi Pajero, жінка 1978 р.н. і дитина 2016 р.н., а також водій, чоловік 1976 р.н. госпіталізовані до медичних установ, – йдеться у повідомленні.

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Лобова ДТП у Миколаєві: загинула людина, троє – поранені / 2 фотографии

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До речі, раніше у Миколаєві сталася стрілянина, у результаті якої чоловік отримав п’ять вогнепальних поранень.

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