PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / На Куликовому полі в Одесі знайшли труп/

На Куликовому полі в Одесі знайшли труп

В Одесі на Куликовому полі виявили труп 35-річного чоловіка.

– Тіло чоловіка, на вигляд якому 35 років, без зовнішніх ознак насильницької смерті, – повідомляє прес-служба патрульної поліції Одеської області, передає УНІАН.

Читайте: У Маріуполі чоловік відкрив вогонь на дитячому майданчику, є постраждалий

Особу померлого й обставини його загибелі поліція встановлює. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань попередньо по 1 ч. ст. 115 (Природна смерть) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Сумській області пенсіонер розстріляв двох гостей та смертельно поранив ножем свого сина.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка