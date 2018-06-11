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На Прикарпатті згоріла майже 100-літня дерев’яна церква

У селі Новиця Калуського району, що на Івано-Франківщині, сьогодні вночі о 02.07 сталася пожежа у дерев’яній церкві Преображення Господнього УПЦ КП 1921 року забудови, яка вважається пам’яткою  архітектури місцевого значення.

Згоріла церква

Про це повідомляє обласне управління ДСНС.

Вогонь повністю знищив будівлю церкви на загальній площі 250 кв. м.

Від пожежі вдалося врятувати допоміжну будівлю церкви, дзвіницю та 5 поруч розташованих житлових будинків.

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На щастя, ніхто з людей не постраждав.

До гасіння пожежі залучено 8 одиниць техніки та 28 рятувальників.

О 03.47 пожежу локалізовано, ліквідація триває.

Причина загоряння встановлюється.

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На Прикарпатті згоріла майже 100-літня дерев’яна церква / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві загорілися торгові павільйони поблизу станції метро Академмістечко.

Фотоif.dsns.gov.ua

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