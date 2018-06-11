На Сумщині пенсіонер розстріляв гостей та зарізав сина

У Сумській області пенсіонер розстріляв двох гостей та смертельно поранив ножем свого сина.

– Близько опівночі в приватній садибі 71-річного місцевого чоловіка виник сімейний конфлікт. Батько зі своїм 37-річним сином з одного боку та 46-річний син – з іншого, вже певний час не знаходили спільної мови, тож справа нерідко доходила до бійки. Аби поїхати з батьківського дому опівночі старший син викликав трьох своїх друзів з автівкою, – розповідають у прес-службі ГУ НП у Сумській області.

Літній чоловік повернувся до кімнати, взяв мисливську двохстволку, вийшов у двір та вистрелив з обох стволів у бік гостей.

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В результаті один з них отримав смертельне поранення в голову, інший – у грудну клітину. Третій з візитерів з місця події втік та викликав по телефону поліцію. Зі смертельним ножовим пораненням у груди на місці сварки залишився й старший син господаря будинку. Останній же разом з молодшим сином також полишив місце події та втік.

Врешті, обох розшукуваних знайшли в одному з нічних магазинів сусіднього містечка. Наразі в рамках відкритого кримінального провадження за ознаками ст. 115 ч.2 п.1 КК України вони обидва затримані та знаходяться під вартою. Тривають слідчі дії.

Раніше Факти ICTV писали, що близько 6.00 в нічному клубі Луна на вулиці Інтернаціоналістів у Сумах стався вибух гранати РГД-5. Поранення отримали 7 осіб.