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Пожежа у Києві: горить 3 га лісопаркової зони

На лівому березі Києва сьогодні о 14.18 почалася пожежа у лісопарковій зоні.

Пожежа

Площа пожежі сягає 3 гектарів, повідомила у коментарі Громадському речниця столичного управляння ДСНС Світлана Водолага.

За її словами, на місце події вирушили два підрозділи рятувальників.

Також до гасіння пожежі залучені фахівці лісового господарства та комунальні служби.

ЧитайтеУ Чорнобилі знову пожежа

Нагадаємо, 5 червня о 10.10 у Чорнобильскій зоні сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі на лісовий масив на площі близько 12 га. Ліквідувати пожежу вдалося лише ввечері 7 червня.

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