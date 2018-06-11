Смертельна ДТП в Угорщині: вантажівка розчавила двох українців

Поблизу населеного пункту Мезевкевежд (Угорщина) сьогодні на світанку в ДТП загинули двоє українців.

Про це повідомляє Голос Карпат.

У бік Мішкольца по автотрасі М-3 рухалась вантажівка з українськими номерами. Мабуть, щось сталося із транспортним засобом, бо вона раптом зупинилась за лінією дороги. З кабіни вилізли водій та його пасажир, аж раптом їх збила малогабаритна угорська вантажівка, що їхала по проїжджій частині траси. Від отриманих травм потерпілі померли на місці.

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Частину дороги, де сталась пригода, перекрили для проведення слідчо-експертних дій.

Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві зіткнулися два легкових автомобілі. У результаті аварії одна людина загинула, троє постраждали.