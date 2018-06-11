У Маріуполі чоловік відкрив вогонь на дитячому майданчику, є постраждалий

У Маріуполі нетверезий чоловік відкрив стрілянину на дитячому майданчику, намагаючись “врятувати” дітей. Одного чоловіка госпіталізували з проникаючим пораненням.

На дитячому майданчику в Маріуполі виник конфлікт між місцевими мешканцями, внаслідок якого одного з чоловіків було поранено з травматичного пістолету, повідомляє Нацполіція.

З’ясувалося, що на подвір’ї діти гралися водяними пістолетами. З вікна це побачив зловмисник, який знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Йому здалося, що дорослі, які знаходилися поруч, направляли справжню зброю на дітлахів, тому чоловік вирішив врятувати малечу.

Зловмисник із криками вибіг на подвір’я та один раз вистрелив вгору. Батьки дітей почали заспокоювати агресора, намагаючись відібрати зброю. В цей час чоловік двічі вистрелив у 30-річного батька одного з дітей.

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Пораненого госпіталізували до місцевої лікарні, він у реанімації. 59-річного зловмисника поліцейські затримали на місці злочину.

Відкрито кримінальне провадження. Санкція статі передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.