У центрі Москви “поліцейський” пограбував бразильського вболівальника

У центрі Москві невідомий у формі співробітника поліції пограбував 54-річного громадянина Бразилії Петера Кардозо, який прибув до Росії на Чемпіонат світу 2018.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
– Людина у формі підійшла до Петера на Великій Грузинській, попросила показати документи і все, що є в кишенях. Фавели (нетрі в містах Бразилії – Ред.) бразильця нічому не навчили, тому він витягнув паспорт і $2 тис. Коп все подивився, повернув, але коли Петер перерахувала готівку, то дуже засмутився – не вистачало $1400, – йдеться в повідомленні.
Читайте: У Києві вибухнув припаркований автомобіль
До речі, в лютому знаменитого екс-воротаря Манчестер Юнайтед і збірної Данії Петера Шмейхеля пограбували в Росії на $45 тис.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+