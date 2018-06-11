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У центрі Москви “поліцейський” пограбував бразильського вболівальника

У центрі Москві невідомий у формі співробітника поліції пограбував 54-річного громадянина Бразилії Петера Кардозо, який прибув до Росії на Чемпіонат світу 2018.

полиция

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

– Людина у формі підійшла до Петера на Великій Грузинській, попросила показати документи і все, що є в кишенях. Фавели (нетрі в містах Бразилії – Ред.) бразильця нічому не навчили, тому він витягнув паспорт і $2 тис. Коп все подивився, повернув, але коли Петер перерахувала готівку, то дуже засмутився – не вистачало $1400, – йдеться в повідомленні.

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До речі, в лютому знаменитого екс-воротаря Манчестер Юнайтед і збірної Данії Петера Шмейхеля пограбували в Росії на $45 тис.

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