У Японії розбився американський винищувач F-15

У Японії в районі острова Окінава впав у море винищувач США. Пілот встиг катапультуватися.

Над морем в районі острова Окінава зазнав аварії винищувач F-15 ВПС США, приписаний до військово-повітряної бази в японській Кадене, передає телеканал NHK.

Літак впав у воду в 80 кілометрах від міста Наха. Відзначається, що, пілот встиг катапультуватися.

Влада Окінави повідомили, що він був врятований вертольотом Повітряних сили самооборони Японії. Імовірно у нього серйозні травми.

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Берегова охорона направила до місця аварії патрульні катери.

Нагадаємо, у США розбився літак часів Другої світової війни.