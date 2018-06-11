PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Японії розбився американський винищувач F-15/

У Японії розбився американський винищувач F-15

У Японії в районі острова Окінава впав у море винищувач США. Пілот встиг катапультуватися.

Над морем в районі острова Окінава зазнав аварії винищувач F-15 ВПС США, приписаний до військово-повітряної бази в японській Кадене, передає телеканал NHK.

Літак впав у воду в 80 кілометрах від міста Наха. Відзначається, що, пілот встиг катапультуватися.

Влада Окінави повідомили, що він був врятований вертольотом Повітряних сили самооборони Японії. Імовірно у нього серйозні травми.

Читайте: Угорщина оголосила військову тривогу через український літак

Берегова охорона направила до місця аварії патрульні катери.

Нагадаємо, у США розбився літак часів Другої світової війни.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка