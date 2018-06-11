У міжнародному аеропорту Франкфурта загорівся аеродромний тягач, вогонь з якого перекинувся на літак.
Пожежа сталася сьогодні близько 8 ранку, повідомляє Bild.
За даними речника авіакомпанії Lufthansa, тягач мав відтягнути порожній літак Airbus A340 альянсуStar Alliance до виходу на посадку.
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В результаті пожежі постраждала кабіна пілота. Через це пасажирам, що прямували до Філадельфії, надали інший літак.
Повідомляється, що шестеро людей отримали респіраторні ураження через їдкий дим.
Робота аеропорту Франкфурта через інцидент не порушилася.
В аеропорту Німеччини загорівся літак / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що у Польщі під час посадки розбився український легкомоторний літак. Три людини отримали травми.
Фото: JACDEC, Paul.
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