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Відгриз обидві руки: під Києвом пес накинувся на господиню

В Ірпені в одному з приватних будинків пізно ввечері 10 червня сталася трагедія – стафордширський тер’єр накинувся на господиню і ледь не загриз.

Собака

Жінку у тяжкому стані доправили в лікарню, повідомляє поліція Київської області.

Сусідам постраждалої до прибуття поліцейських вдалося закрити розлючену тварину в кімнаті будинку, проте, аби втихомирити собаку, довелося викликали спецслужбу зоозахисників.

Після введення кількох доз транквілізаторів тер’єра відвезли у ветеринарну клініку.

За інформацією Сегодня, жінці зробили операцію, попередньо – довелося ампутувати обидві руки.

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До слова у місті Бад-Кеніг (Німеччина) домашній пес насмерть загриз немовля.

Фото: pixabay.com

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