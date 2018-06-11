Взявся за провід і загорівся: у Києві підліток проїхався на даху потягу

У Києві на території вокзального комплексу станції Дарниця струмом вдарило дитину. Підліток розважався зі своїми друзями, вирішивши проїхати на даху потягу.

– Постраждалий – 13-річний киянин. Того дня він разом зі своїми друзями катався в електропотязі міського сполучення. За попередніми даними, коли потяг рухався, хлопець зайшов між вагонами та виліз на дах. Підліток взявся за залізну дугу, яка передає електрострум, та загорівся, – повідомляє прес-служба ГУ НП у Київської області.

Дитина отримала загальну високовольтну електротравму, опіки другого та третього ступенів охоплюють 55% поверхні тіла. Наразі хлопець у тяжкому стані перебуває у реанімаційному відділені Київської міської лікарні №2.

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Стосовно батьків постраждалого хлопчика та батьків його друзів складено адміністративні протоколи за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Нагадаємо, в Києві підлітки бігали по даху поїзда метро під час руху транспорту.