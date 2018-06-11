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Я б вас усіх зарізав! У Запоріжжі чоловік накинувся на ветерана АТО з образами

У Запоріжжі водій мікроавтобуса Валентин Шептовський грубо образив ветерана 93-й бригади Микиту Фріца, одягнутого у вишиванку.

У Запоріжжі чоловік накинувся на ветерана АТО з образами

Про інцидент, який стався в суботу, 9 червня, ветеран АТО Микита Фріц розповів у Facebook.

Військовий заїхав на парковку біля магазину та припаркувався. Навпроти зупинився білий Sprinter, водій якого став ображати військового.

– П**арас, вішати таких як ти, ур*д і вбивця, була б моя воля, я б вас всіх зарізав. Одяг “вишепородку”.

Звичайно, тобі, с*ка, одягнув ганчірку, людей вбиває, – почув ветеран АТО на свою адресу.

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Відзначається, що Фріц був одягнений у вишиванку та камуфляжні штани. Військовий викликав поліцію, проте кривдник кинувся в машину та поїхав.

Правоохоронці наздогнали Sprinter. У крові Шептовского виявлено 2,9 проміле алкоголю.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Раніше на Вінниччині двоє будівельників жорстоко побили ветерана АТО. Його душили, а також змушували копати собі могилу.

Фото: Кадр із відео

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