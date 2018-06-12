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Чоловік з бомбою і пістолетом захопив заручників у Парижі – ЗМІ

Захоплення заручників здійснено невідомим чоловіком у вівторок у Парижі. Поліція розпочала спецоперацію.

Про захоплення заручників повідомила префектура поліції. За її даними, розпочато спецоперацію. У місті чутно звуки сирен поліцейських машин.

Як повідомив телеканал BFM на основі відомостей, отриманих з декількох джерел, мова не йде про теракт. Захоплення здійснено на вулиці Петіт Екюр у 10 окрузі Парижа (північна частина центру міста).

За відомостями телеканалу СNEWS, не підтвердженими поки іншими джерелами, двох або трьох заручників захопив озброєний чоловік. Одного із заручників поранено.

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Як пише Leparisien, злочинець заявив, що він озброєний пістолетом і бомбою. Також зловмисник зажадав зв’язатися з посольством Ірану.

Як повідомлялося, у США чоловік захопив у заручники чотирьох дітей, а потім убив їх.

Фото: Twitter

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