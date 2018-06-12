Горе в сім’ї олімпійського чемпіона: однорічна дочка потонула у басейні

19-місячна дочка чотириразового чемпіона світу й олімпійського чемпіона-2010 американського гірськолижника Боде Міллера потонула в басейні.

Лікарі намагалися врятувати життя крихітки, але безуспішно, йдеться у повідомленні AP.

Боде попросив не турбувати його сім’ю в цей скорботний час.

– Ми спустошені. Наша дівчинка, Еммі, померла вчора. Її любов, її світло, її дух ніколи не будуть забуті. Наша сім’я шанобливо просить поважати наше приватне життя у цей час, – заявив спортсмен.

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Поліція проведе розслідування інциденту для з’ясування обставин трагедії.

Раніше Факти ICTV писали, що в американському місті Орландо (штат Флорида) чоловік взяв у заручники чотирьох дітей, через добу їх знайшли мертвими.

Фото: millerbode.