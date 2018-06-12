Масове отруєння у школі Миколаєва – названо причину

До інциденту, що мав місце 21 травня у загальноосвітній школі №6 м.Миколаєва, причетний 16-річний юнак, йому оголошено про підозру.

Причиною отруєння 36 школярів у Миколаєві 21 травня став випадково розпорошений перцевий газ, заявили в поліції.

– Правопорушником виявився 16-річний учень одного з навчальних закладів міста, який прийшов у цю школу до свого знайомого… У присутності діда правоохоронці опитали підлітка. Він пояснив, що носив із собою балончик для самооборони, а розпорошив його у школі випадково, через власну необережність, – повідомляє Заводський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

У поліції повідомили, що після того, як 21 травня школярі були госпіталізовані зі скаргами на першіння у горлі, сльозоточивість очей і головний біль, слідчі Заводського відділу поліції почали розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За погодженням із прокуратурою неповнолітній сповіщений про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення. Досудове слідство триває.

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Як повідомлялося, вранці у понеділок, 21 травня, в миколаївській школі №6 через розпилювання невідомої речовини евакуювали близько 400 дітей. У результаті інциденту було госпіталізовано 36 учнів.