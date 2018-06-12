У Черкаській області 12 червня затримали жінку, яка при виході з пологового будинку продала свою дитину за 140 тис. грн.
Про це повідомив в Facebook заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.
– Сьогодні на Черкащині затримана жінка, матір’ю важко її назвати, яка при виході з пологового будинку продала свою новонароджену дитину. Життя малечі вона оцінила у 140 тис. грн, – написав він.
Читайте: Малеча з недитячими проблемами: як в Україні допомагають дітям у притулках
За його словами, наразі 29-річна горе-мати затримана поліцією для проведення слідчих дій.
На Черкащині породілля продала немовля за 140 тис. грн / 2 фотографии
До слова, влітку 2017 року мешканку Кіровоградської області засудили за те, що вона продала неповнолітню дівчину-сироту у сексуальне рабство в РФ.
Фото: Вячеслав Аброськин
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+