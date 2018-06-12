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На Черкащині породілля продала немовля за 140 тис. грн

У Черкаській області 12 червня затримали жінку, яка при виході з пологового будинку продала свою дитину за 140 тис. грн.

Про це повідомив в Facebook заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

– Сьогодні на Черкащині затримана жінка, матір’ю важко її назвати, яка при виході з пологового будинку продала свою новонароджену дитину. Життя малечі вона оцінила у 140 тис. грн, – написав він.

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За його словами, наразі 29-річна горе-мати затримана поліцією для проведення слідчих дій.

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На Черкащині породілля продала немовля за 140 тис. грн / 2 фотографии

До слова, влітку 2017 року мешканку Кіровоградської області засудили за те, що вона продала неповнолітню дівчину-сироту у сексуальне рабство в РФ.

ФотоВячеслав Аброськин

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