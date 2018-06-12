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На Волзі під час вечірки катамаран врізався в буксир – 11 загиблих

У російському Волгограді увечері 11 червня за 250 метрів від берега зіткнулися катамаран з буксиром. Загинули 11 осіб.

Трагедія на Волзі

Про це повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, передає ТАСС.

За останніми даними, жертвами трагедії стали 11 осіб, ще 7 вдалося врятувати.

– Сталося зіткнення маломірного судна типу катамаран і штовхача-буксира. Загалом на всіх судах знаходилися 28 чоловік. В результаті події маломірне судно типу катамаран перекинулося, – зазначив російський чиновник.

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За його словами, три людини госпіталізовані з переохолодженням, саднами і забоями легенів.

Джерело видання в екстрених службах повідомило, що люди на борту судна були без рятувальних жилетів.

За інформацією v1.ru, на катамарані компанія відзначала якесь свято. Капітан катамарана, який не помітив перешкоди і не встиг зреагувати, не зменшив хід і не відвернув. Катамаран на повному ходу врізався у правий борт однієї з барж і практично пірнув під неї.

Зіткнення катамарана Єлань-12 з буксиром Капітан Вечеркін сталося біля коси острова Голодний.

Обставини зіткнення будуть встановлені тільки за підсумками спеціальної перевірки.

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На Волзі під час вечірки катамаран врізався в буксир – 11 загиблих / 3 фотографии

Нагадаємо, навесні минулого року в Чорному морі зазнав аварії суховантаж із українцями.

Фотоv1.ru

 

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