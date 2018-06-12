Напав після зауваження: на Черкащині депутат побив подружжя

На Черкащині депутат накинувся на подружжя за те, що вони зробили йому зауваження.

На Черкащині подружжя Сидоруків зробило зауваження депутатам, які відпочивали у центральному парку, через що почалася бійка, повідомляється у сюжеті програми Надзвичайні новини.

Подружжя зняло гучне застілля, яке відбувалося у центральному парку, але присутнім це не сподобалося і на жінку накинулася дружина депутата Черкаської облради.

– Вона почала наносити удари в голову. Вона була першою, хто мене вдарив. Фактично саме ця жінка була каталізатором бійки, – розповіла постраждала.

Після того всі, хто були за столом, зібралися навколо подружжя й один з чоловіків з ноги вдарив Інну.

За словами чоловіка постраждалої, депутат головою розбив йому носа.

Читайте: На Волзі під час вечірки катамаран врізався в буксир – 11 загиблих

До слова, на Набережно-Луговій, 4, у Києві автомобіль на повній швидкості в’їхав у сміттєвоз.