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Напав після зауваження: на Черкащині депутат побив подружжя

На Черкащині депутат накинувся на подружжя за те, що вони зробили йому зауваження.

На Черкащині подружжя Сидоруків зробило зауваження депутатам, які відпочивали у центральному парку, через що почалася бійка, повідомляється у сюжеті програми Надзвичайні новини.

Подружжя зняло гучне застілля, яке відбувалося у центральному парку, але присутнім це не сподобалося і на жінку накинулася дружина депутата Черкаської облради.

– Вона почала наносити удари в голову. Вона була першою, хто мене вдарив. Фактично саме ця жінка була каталізатором бійки, – розповіла постраждала.

Після того всі, хто були за столом, зібралися навколо подружжя й один з чоловіків з ноги вдарив Інну.

За словами чоловіка постраждалої, депутат головою розбив йому носа.

 

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До слова, на Набережно-Луговій, 4, у Києві автомобіль на повній швидкості в’їхав у сміттєвоз.

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