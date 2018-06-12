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Невідомі відкрили стрілянину біля дитячого майданчику у Києві

У дворі одного з будинків у Києві невідомі відкрили вогонь по голубах. У результаті один птах був вбитий, а малюки, які грали на майданчику, отримали шок.

За словами людей, на ігровому майданчику знаходилися 6-7 дітей у віці 4-11 років. Раптом пролунав хлопок і у декількох метрах від майданчика впав голуб, повідомляє Обозреватель.

– Я перебував у квартирі, коли почув хлопок. Вийшов надвір. Бачу, птах б’ється у конвульсіях, а діти плачуть. Люди тут же викликали поліцію, – розповів один з місцевих жителів.

Швидше за все, вважають мешканці будинку, у голуба стріляли з вогнепальної зброї дрібного калібру.

Через п’ять хвилин на місце події прибула група швидкого реагування поліції у бронежилетах і з автоматами. Місцеві жителі повідомили правоохоронцям, що вогонь, швидше за все, вівся з боку будівництва, розташованого метрах у 40.

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Невідомі відкрили стрілянину біля дитячого майданчику у Києві / 2 фотографии

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До речі, раніше у Маріуполі чоловік відкрив вогонь на дитячому майданчику.

ФОТО: Обозреватель

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