У дворі одного з будинків у Києві невідомі відкрили вогонь по голубах. У результаті один птах був вбитий, а малюки, які грали на майданчику, отримали шок.

За словами людей, на ігровому майданчику знаходилися 6-7 дітей у віці 4-11 років. Раптом пролунав хлопок і у декількох метрах від майданчика впав голуб, повідомляє Обозреватель.

– Я перебував у квартирі, коли почув хлопок. Вийшов надвір. Бачу, птах б’ється у конвульсіях, а діти плачуть. Люди тут же викликали поліцію, – розповів один з місцевих жителів.

Швидше за все, вважають мешканці будинку, у голуба стріляли з вогнепальної зброї дрібного калібру.

Через п’ять хвилин на місце події прибула група швидкого реагування поліції у бронежилетах і з автоматами. Місцеві жителі повідомили правоохоронцям, що вогонь, швидше за все, вівся з боку будівництва, розташованого метрах у 40.



Невідомі відкрили стрілянину біля дитячого майданчику у Києві / 2 фотографии

Читайте: У США чоловік взяв у заручники 4 дітей. Всі вони мертві

До речі, раніше у Маріуполі чоловік відкрив вогонь на дитячому майданчику.

ФОТО: Обозреватель